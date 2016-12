Es war eine ganz besondere Stimmung, die sich im übervollen Vereinshaus beim Konzert der Big Band Formation Horn breitmachte: zum einen die Erwartungshaltung, dass trotz des Mottos „longing for Xmas“ (Sehnsucht nach Weihnachten) der eine oder andere Glenn Miller-Song zu hören sein werde, zum anderen, dass man genau dieser Weihnachtssehnsucht gerecht werden würde.

Glenn Miller gab es nicht zu hören, dafür ein nahezu durchgehend neues Programm, das Band-Leader Alexander Zeug mit seinen Musikern einstudiert hatte. Trotzdem wurde niemand enttäuscht, denn der Mix aus Tunes voll Power wie „Smooth“ von Carlos Santana und sanften Nummern wie Eric Claptons „Tears of heaven“, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, traf dank meisterhafter Interpreta tion den Nerv des begeistert applaudierenden Publikums.

Das harmonische Zusammenwirken aller Register wurde durch zahlreiche Solisten, so etwa Obmann, Moderator, Geschichtenerzähler und Klarinettist Roland Gatterwe, Alex Zeug als „The voice“ in Sinatra-Manier oder die Gäste Eva Binder (Klarinette, sie saß am Platz von Markus „Mexx“ Führer, der aufgrund eines Rehaaufenthalts nach heimtückischer Krankheit fehlte), Klaus Magnet (Posaune) und Andi Zimmerl (Trompete) bereichert.

Im zweiten, weihnachtlichen Teil kam etwa bei „What child is this“, „Go, tell it on the mountain“ oder „Feliz Navidad“ jene Stimmung auf, für die diese Zeit vor dem großen Fest steht. Und dankenswerterweise hat man dabei verzichtet, rote Zipfelmützen aufzusetzen.

Eine Einlage musste allerdings sein: Gatterwe, die „Mutter der Kompanie“ (Zeug), der im Sommer seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, bekam als Geschenk einen Rollator samt kleinem Fass, gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten, und einen ihm gewidmeten Song („Über den Wolken“) des von ihm so verehrten Reinhard Mey, jedoch mit einem neuen Text „Roland ist 70“. Der nahm’s lächeln an: „Kinder, ich liebe euch alle…“