Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr gelten schon seit mehreren Jahren als die heftigsten im Handel. Dass der Ansturm nach dem Fest anhält, ist darauf zurückzuführen, dass freie Tage zum Shoppen genützt und die vielen Gutscheine (stärker im Trend denn je) eingelöst werden.

„Steigerungen in allen Bereichen“: Horns Intersport-Filialleiter Dominik Wammerl (l.) mit Lehrling Oliver Zöchbauer bei der „Boot Fit“-Station. | Martin Kalchhauser

Wie die meisten Firmen, bei denen sich die NÖN umgehört hat, war das Weihnachtsgeschäft bei Intersport Horn ein gutes. „Steigerungen in allen Bereichen“, konstatiert Filialleiter Dominik Wammerl. „Der Standort Horn entwickelt sich sehr gut.“ Gefragt sind neben speziellen Artikeln vor allem Serviceleistungen.

Mit diesen könne man sich von Internet-Angeboten gut abheben. So wird das „Boot Fitting“ (individuelle Anpassung von Skischuhen an den Fuß, Anm.) besonders gerne in Anspruch genommen. „Wir waren am 27. Dezember total überlaufen – trotz kompletten Personalstandes“, bestätigt Wammerl den Trend zum „Geschäft nach Weihnachten“. Auch bei ihm boomt das Gutschein-Geschäft.

Im Einrichtungshaus XXXLutz war der 27. Dezember der stärkste Tag des Jahres. „Unser ,richtiges‘ Weihnachten“, schmunzelt Hausleiter Erwin Zimmel. „Bei uns ist ja Schlussverkauf, das bringt zusätzliche Frequenz.“ Kurios: Weihnachtsartikel seien gefragt wie nie, „Es ist unglaublich, was wir in den Tagen nach Weihnachten allein an Christbaumkugeln verkauft haben!“ Offenbar decken sich viele Kunden jetzt schon (preisgünstig) für das kommende Fest ein …

„Dass sich das Geschäft trotz eines neuen Mitbewerbers im EKZ so gut entwickelt, war unerwartet.“Andreas Kubicek, Expert Ziegelwanger, Horn

„Wir dürfen uns wirklich nicht beklagen“, fällt die Bilanz auch bei Expert Ziegelwanger in Horn hervorragend aus. Andreas Kubicek hat noch einen Grund mehr zur Freude: „Dass das trotz eines neuen Mitbewerbers im EKZ so ist, war unerwartet. Aber wir haben viele Stammkunden und forcieren Beratung und Service.“

Das Unternehmen konnte vor allem bei der „Weißware“ (vom Staubsauger bis zum Rasierapparat) deutlich zulegen. „Auch Großgeräte wie Waschmaschinen oder Trockner wurden verstärkt gekauft.“ Schwierig sei der Markt bei der „Braunware“ (Unterhaltungselektronik). „Es gibt Fernseher, die haben noch vor kurzem 1.000 Euro gekostet und sind jetzt um 500 zu haben. Da muss man das Doppelte verkaufen, um auf den gleichen Umsatz zu kommen.“

In den letzten Tagen war bei Ziegelwanger das Geschäft „so gut wie noch nie“. Auch hier: „Gutscheine sind ein Renner!“

Ruhiger verlief das Jahresfinale nach einem guten Weihnachtsgeschäft in der Bücherstube Horn. „Es gibt im Bereich der Elektronik (E-Books und -Reader) einen leichten Anstieg, aber das ist kein Vergleich zum gedruckten Buch“, konstatiert Leiter Alexander Kornell. Zu Weihnachten wurden wieder viele Bildbände geschenkt. Aber auch Bestseller unter den aktuellen Büchern wie Robert Menasses „Die Hauptstadt“ waren Hits.

Als „extrem wichtig“ schätzt Kornell das Angebot der Homepage ein. Die Bestellungen, die so hereinkommen, haben sich in knapp eineinhalb Jahren fast verdoppelt. „Das macht sich bezahlt, weil wir da mit dem Mitbewerber mithalten können – in Geschwindigkeit und Preis.“

Gutscheine ermöglichen individuelle Auswahl

„Es könnte besser gelaufen sein, aber wir sind zufrieden“, meint Christina Kiennast von Mode Kiennast in Gars. „Auch bei uns geht die Tendenz in Richtung Gutscheine, gerade bei der Bekleidung will man sich ja selbst was aussuchen.“ Dass das Geschäft in den Tagen nach Weihnachten angestiegen sei, sei aber auch auf den beginnenden Winterschlussverkauf zurückzuführen. „Es gibt jetzt Reduzierungen, und das wissen und nützen die Kunden.“

Den „großen Run“ hat man auch beim Juwelier Schicht in Eggenburg nicht verspürt. „Es war nicht so gut wie zuvor“, meint Unternehmerin Barbara Schneider-Gatterer. „Wir kämpfen vor allem mit dem Online-Handel.“ Das Weihnachtsgeschäft sei zwar noch ein Schwerpunkt im Jahresablauf, aber die Wertigkeiten hätten sich geändert. „Elektronik ist auch eine Konkurrenz zum Schmuck. Ein neues iPhone ist halt wichtiger als eine schöne Kette …“