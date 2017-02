LANGAU Die Landjugend Langau lädt auch heuer wieder zum Remmi Demmi am Faschingsamstag, 25. Februar, ab 20 Uhr unter dem Motto „Nacht der Superhelden“ in die Freizeithalle in Langau. Mit dabei werden auch Patrick Reiß, Georg Harrer, Kerstin Dietrich und Rainer Reiß-Wurst (von links) sein. Foto: LJ Langau

| NOEN