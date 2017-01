LANGAU: Zum Neujahrskonzert lädt die Waldviertler Grenzlandkapelle der Stadtgemeinde Hardegg am Sonntag, 8. Jänner, um 14 Uhr in die Freizeithalle in Langau. Karten gibt es von 7 bis 9 Euro unter 02948/8450-14.

| Privat