Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

JAPONS, WEITERSFELDSeine Multimediashow über „Marokko – Magie des Orients“ zeigt Manfred Kristen (Foto) am Freitag, 12. Jänner, in Gerhard‘s Wiazhaus in Japons und am Donnerstag, 18. Jänner, im Widdersaal des Gasthauses Kurz in Weitersfeld, jeweils um 19 Uhr.

| NOEN, privat