Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

HORNMit „Liedern aus aller Welt“ feiert der Bezirkslehrerchor Horn sein 25-Jahr-Bestandsjubiläum. Zum Konzert am Samstag, 23. September, wo auch das ausgezeichnete Ensemble „Hanke-Brothers“ mitwirkt, sind alle Musikinteressierten und Freunde des Chores um 19 Uhr (Konzertcafé schon ab 18 Uhr) bei freiem Eintritt in den Festsaal der Bezirkshauptmannschaft eingeladen. Gemeinsam mit Musikern aus der der Großfamilie Plank und Solisten aus der Region gestaltet der Lehrerchor am Sonntag, 24. September, um 9 Uhr den Jubiläumsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit Mozarts Missa Brevis in G-Dur.

