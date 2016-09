Mittwoch, 28. September

Altenburg: Vortrag „Die Vitalfeldtherapie wird vorgestellt!“ von Claudia Koska-Winkler, VA: BHW; 19.30 Uhr, Mehrzweckraum der Landjugend; Eintritt frei!

Drosendorf: Anmeldeschluss für „Judo für Kinder“ mit Thomas Mayr ab 5. 10. für 6- bis 10-Jährige von 16 bis 17 Uhr und für 10- bis 14-Jährige von 17 bis 18 Uhr in der VHS; Kosten: 25 Euro für 5 Einheiten; Info und Anmeldung unter 0664/5921617

Drosendorf: Konzert vom „Don Kosaken Chor“ unter der Leitung von Wanja Hlibka, 19 Uhr, Stadtkirche; Karten zu 15 bzw. 17 Euro

Horn: Generalversammlung „Frauenselbsthilfe nach Krebs“, 18.30 Uhr, Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Japons: Start „Bewegung und Entspannung mit Meditation“ mit Edmund Gaugusch, 17 bis 18.30 Uhr, Turnsaal Japons; Info und Anmeldung unter 02914/6455

Donnerstag, 29. September

Horn: Treffen der Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit „Wolkenlos“, 19 Uhr, Landesklinikum/Festsaal

Freitag, 30. September

Altenburg: Anmeldeschluss für Grundkurs für Lebens- Sterbe- und Trauerbegleitung mit Beginn im Oktober unter 0664/8368697

Dietmannsdorf: Anmeldeschluss für „Den Wald mit allen Sinnen erleben“ – Wanderung für Familien mit dem Waldpädagogen Stefan Rosner am 9. 10. von 13 bis 17 Uhr, VA: BHW Altenburg und Brunn/Wild; Anmeldung unter 0664/1542717

Drosendorf: Jazzclub – Konzert vom „Lori Williams & Christian Havel-Quartett“, 20 Uhr, Jazzkeller

Eggenburg: „Betontöpfe und -kerzenhalter gießen – Teil 2“, VA: KulturPlattform Festivalstadt; 15 Uhr, Schally Haus

Eggenburg: Vortrag „Ätherische Öle für Kind und Kegel“, 19.30 Uhr, ElKiZ

Gars: Konzert „Ein Nashorn für den Papst! – Musik der Medici“ von der Cappella Splendor Solis, 19 Uhr, Gertrudskirche

Greillenstein: Anmeldeschluss für Kochkurs mit Doris-Kührer-Hartl am 10. 10. von 18 bis 21.30 Uhr in der Taverne; Anmeldung unter 02989/8254

Horn: Anmeldeschluss für „Zeit für meine Trauer“ mit Christine Zeiner jeden ersten Montag im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Thurnhofgasse 19 unter 0664/8368697

Horn: Start „Spaß mit Tom: Abenteuerliche Spielstunden für unsere Kneipp-Kids“ mit Thomas Mayr, 10 Einheiten à 60 Minuten, 17 Uhr, Gymnasium-Turnsaal; Anmeldung am ersten Kurstag

Horn: Vernissage Fotokunstausstellung „50 Wege, Bäume & Co.“ von Emil Jovanov, 19 Uhr, Kunsthaus

Kühnring: ÖKB-Sturmheuriger mit Cocktail-Bar, SVZ

Samstag, 1. Oktober

Eggenburg: Lange Nacht der Museen in Eggenburg! Führungen „Von der Getreidemühle zu Ölmühle“ in der Gilly-Mühle um 18.30, 20.30 und 22.30 Uhr; Eröffnung Sonderausstellung und Spezialführungen im Krahuletzmuseum; „Die lange Nacht der Musicbox“ in der Nostalgiewelt von 18 bis 1 Uhr

Frauenhofen: Kellergassen-Flohmarkt, 9 bis 18 Uhr, Kellergasse; VA: DEV Frauenhofen-Strögen, Anmeldung unter 0664/4013595 (keine Händler!)

Gars: Vortrag „Kommunikation“ von Christiane Zach, 8.30 Uhr, Reha-Klinik

Geras: Erdäpfelfest ab 10 Uhr, Mitmachkonzert mit Bernhard Fibich, 11 Uhr, Pernegger Auftänzer, 13.30 Uhr, Trachtenmodenschau, 15 Uhr; Programm unter www.erdaepfelfest.at

Hessendorf: Abfischfest im Anglerparadies ab 8 Uhr

Horn: Tag des Wassers – Möglichkeit zur Besichtigung der Kläranlage von 10 bis 15 Uhr, des Brunnengebiets „In der Eben“ von 10 bis 12 Uhr und des Wasserwerks von 10 bis 15 Uhr; Blick über die Kläranlage mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Horn

Horn: Lange Nacht der Museen in Horn!

Horn: Faires Frühstück, 9 bis 12 Uhr, Weltladen

Horn: Flohmarktsammeltag, 9 bis 12 Uhr, alte Molkerei

Horn: Herbstkonzert „D‘Mödringer singan und spüln beim Blie“ mit der Mödringer Hausmusik und Mödringer Sänger, 18 Uhr, Gasthaus Blie

Kainreith: Generalversammlung des USV, 19.30 Uhr, Gasthaus Koch

Kühnring: Sturmheuriger mit Cocktail-Bar im SVZ

Langau: Tischtennis-Training für Anfänger und Fortgeschrittene, 13 bis 16 Uhr, Freizeithalle; Infos bei Robert Schöbinger unter 0680/5041581

Riegersburg: Soiree bei Kerzenlicht mit dem „Ensemble Tokyo“, 20 Uhr, Barockschloss; Karten zu 12 und 20 Euro

Röschitz : Lange nach der Museen im Raritäten Privatmuseum ab 15 Uhr

Rosenburg: Ritterturnier „Die Rückkehr des schwarzen Ritters“, 9.30 bis 19 Uhr, Rosenburg; siehe auch www.rosenburg.at

St. Marein: Monatswallfahrt mit Pater Clemens Hainzl, 19.30 Uhr

Zogelsdorf: Lange Nacht der Museen im Steinmetzhaus

Sonntag, 2. Oktober

Geras: Erdäpfelfest, Festmesse, 9.30 Uhr, Frühschoppen, Oldtimerumzug, 14 Uhr; Programm unter www.erdaepfelfest.at

Horn: Treppenlauf mit 119 Stufen, Startzeit von 9.30 bis 10.30 Uhr, Papstwarte Doberndorf; Startgeld: 5 Euro

Horn: Ausstellungseröffnung Radierungen und Mappenwerke von Markus Vallazza, 11 Uhr, Kunsthaus; zu besichtigen bis 5. 11., Fr 15- bis 18 Uhr, Sa, 10 bis 17 Uhr, jeden Samstag ab 10 Uhr, Galeriefrühstück

Japons: sakrales Konzert „PIE JESU – Gang durch die Bibel“; 9.30 Uhr, Pfarrkirche

Pernegg: Spezialführung im Kloster mit Pfarrer Sebastian Kreit und musikalischer Umrahmung, Treffpunkt: Karner um 15 Uhr; VA: BHW

Pulkau: Festmesse zum Pfarrpatrozinium mit Missa „Dixit Maria“ von H. L. Massler, 9.15 Uhr, Heiligenblutkirche; außerdem Tag der Jubelpaare und Pfarrfest im Europahaus

Rosenburg: Ritterturnier „Die Rückkehr des schwarzen Ritters“, 9.30 bis 19 Uhr, Rosenburg; siehe auch www.rosenburg.at

Ziersdorf: Konzert mit „Cappella Ars Musica“, Elisabeth Ullmann an der Orgel und dem „Amadeus Brass Quintett“, 16 Uhr, Pfarrkirche Ziersdorf; Karten zu 15 bzw. 25 Euro unter tickets@konzerthaus-weinviertel.at

Montag, 3. Oktober

Eggenburg: Start „LIMA – Lebensqualität im Alter (Trainingsprogramm für Menschen ab der Lebensmitte)“ mit Anna Steininger, VA: KBW Eggenburg und Gesunde Gemeinde; 14.30 Uhr, Saal ehem. Mutterberatung, Stadtgemeinde

Eggenburg: Vortrag „Urologie umfasst mehr“ mit Fachärztin Renate Kirchmeyer, VA: Gesunde Gemeinde; 18.30 Uhr, Rathaussaal

Pernegg: Start „Trommelworkshop“ mit Bernhard Pappenscheller, VA: BHW; 19 bis 21 Uhr, VS-Turnsaal

Dienstag, 4. Oktober

Eggenburg: Vortrag „Ecuador – sehen und erleben“ von Lois Gruber, 19 Uhr, Raiffeisenbank

Horn: Vortrag und Gesprächsrunde der Parkinson Selbsthilfe, 14 Uhr, Landesklinikum; Infos bei Helga Pfriemer, 0664/73317616

Horn: Erste Hilfe-Kurs, 4. und 6. 10., jeweils 18.30 bis 22.30 Uhr, Rotkreuz-Zentrale

Horn: Lesung von Martin Amanshauser „Typisch Welt – 111 Geschichten zum weiter Reisen“, 19 Uhr, Trauungssaal der Stadtgemeinde, anschließend Brot & Wein in der Stadtbücherei

Japons: Start „Volleyball“, jeweils 19.30 Uhr, Turnsaal

Mittwoch, 5. oktober

Horn: Fahrt ins Blaue des Pensionistenverbandes Horn, Ausflugsziel wird während der Fahrt bekannt gegeben; Anmeldung während der Sprechstunden jeden Donnerstag von 9 bis 10.30 Uhr

Horn: Konsumentenberatung „Rat und Hilfe“, 13.30 bis 16 Uhr, Arbeiterkammer

Horn: Anmeldeschluss für Wanderung „Tiroler Kogel - Eibl - Türnitz“ mit Gerold Sprung am 9. 10. mit Treffpunkt um 7.30 Uhr am Festgelände, Gehzeit ca. 4,5 Stunden; Info und Anmeldung unter 0688/8214765

Japons: Seniorennachmittag, 14 Uhr, Gerhard‘s Wiazhaus

Japons: Start „Stepaerobic für Damen“ mit Trixi Maier, 18.45 bis 19.45 Uhr, Turnsaal

Japons: Start „Bodywork für Damen“ mit Trixi Maier, 19.45 bis 20.45 Uhr, Turnsaal

Mold: Vortrag „Sexualerziehung im Alltag – Aufklärung leicht gemacht“ mit Sophie Herzog und Sigrid Hahn, VA: BHW; 19.30 Uhr, FF-Haus

Weitersfeld: Impulsvortrag von Manuela Weinberger „Love it, change it or leave it!“, VA: BHW; 19 Uhr, Sitzungssaal im Rathaus