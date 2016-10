Über seine Reise vom Norden in den Süden Vietnams berichtet in der Multimediashow „Vietnam – 40 Jahre nach der Wiedervereinigung“, unser Bild zeigt die rote Brücke in Hanoi, Manfred Kristen am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Horner Pfarrsaal. Eintritt: 5 Euro.

| Manfred Kristen