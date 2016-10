„Atemberaubend.Landschaft“ heißt die Ausstellung mit beeindruckend großformatigen Fotos, die Reinhard Podolsky im Rahmen der offenen Ateliers in Burgschleinitz in der Agentur mediadesign zeigt . Bildhauerin Jenny Linsbauer (r.) zeigt dabei feinsinnige Skulpturen aus Ton und Stein. Auch die Waldvierter Weinweiber-Chefin Anni Rehatschek ist schon gespannt auf die Skulpturen. Das erste Weinweib zeigt schon ein wenig Bein...! Die Enthüllung nimmt Schauspielerlegende Günter Frank am Samstag, 15. Oktober, um 16 Uhr vor.Foto: Reinhard Podolsky/mediadesign

| NOEN