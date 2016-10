EGGENBURG | Die Komödie „Die Perle Anna“ spielt die Theatergruppe der Stadt Eggenburg am Samstag, 29. 10., um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. 10., um 18 Uhr in der Landesberufsschule Eggenburg sowie an den beiden darauffolgenden Wochenenden. Die Haushälterin Anna wird von Brigitte Zach (rechts) gespielt. Hans Siedler mimt den Geliebten Robert von Ehefrau Claudine, die von Gabriela Kalchbrenner (M.) dargestellt wird.

| Irene Tutschek