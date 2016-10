Das Stadtkino Horn zeigt die Dokumentation „Bauer unser“ ab Freitag, 11. November, um 20 Uhr, eine Bestandsaufnahme der österreichischen Landwirtschaft und ein Blick in ihre Zukunft. Weitere Spieltermine: Sa, 12. 11., Mi, 16. 11., Do, 17. 11., jeweils um 20 Uhr sowie So, 13. 11., 18 Uhr. Reservierungen: 02982/2310.

