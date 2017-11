Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

FRAUENHOFENDer Dorferneuerungsverein lädt auch heuer wieder zum Advent in der Kellergasse in Frauenhofen am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, jeweils ab 10Uhr. Adventliche Einstimmung mit den Volksschulkindern und dem Bläserensemble der Musikschule Horn hört man am Samstag um 16.30 Uhr im Turnsaal der Volksschule. Darauf freuen sich auch Lukas Gundinger, Noah Haimerl, Raphael und David Puhm, Jonas Haimerl.

| NOEN