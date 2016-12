Der „Advent im Stift Altenburg“ findet am 11. Dezember statt. Wie jedes Jahr gestalten die Altenburger Sängerknaben die heilige Messe um 10 Uhr, ab 11 Uhr haben der Weihnachtsmarkt sowie das Sängerknabencafé geöffnet. Am Nachmittag (14 und 16 Uhr) laden die Sängerknaben zum Adventkonzert in die Stiftskirche, mit dabei auch Klaudius Kaindl, Matthias Perneder, Elias Lamprecht und Lorenz Hollerer (v. l.).

| Margarete Jarmer