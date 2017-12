Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

EGGENBURG: Die Kinder-Musicalgruppe der Eggenburger Musikschule bringt das Weihnachtsmusical „Kein Zimmer frei in Bethlehem“ am Mittwoch, 13. Dezember, um 18.30 Uhr in der Klosterkirche zur Aufführung. Mit dabei: Katharina Higatzberger, Direktorin Andrea Binder, Linda Munka, Mia Lovric, Lene Kristensen, Adam Schlegel, Jana Schneider, Marie Katona, Isabel Weiser (hinten, v. l.), Tim Schlegel, Lilly Fleischhacker, Emma Sachata, Luisa Busta, Maximilian Köllersberger, Luise Schechtner und Lea Schuh. Martin Kalchhauser

| Martin Kalchhauser