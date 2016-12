HORN: Der Dirndlball der SPÖ Horn eröffnet die Ballsaison im neuen Jahr am Donnerstag, 5. Jänner, um 20.30 Uhr im Horner Vereinshaus. Im Vorjahr konnte der Horner SPÖ Vorsitzender Jürgen Rochla (vorne) zur Eröffnung die Volkstanzgruppe Groß Schönau mit ihrer Leiterin Marlene Vogler (M.) begrüßen. Karten gibt es bereits im Vorverkauf zu 14 Euro in der Volksbank, Raiba und Sparkasse in Horn.

| Reininger