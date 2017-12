Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

THERAS: Die Jugend Theras spielt das Lustspiel „Chaos in der Muckibude“ am Donnerstag, 30. Dezember, Freitag, 5. Jänner, und Samstag, 6. Jänner, jeweils um 19.30 Uhr im Kulturzentrum in Theras. Mit dabei auch Wolfgang Steininger und Nicole Dundler. Der Erlös am 5. Jänner kommt dem St. Anna Kinderspital zugute. Foto: Jugend Theras

| NOEN