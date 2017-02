RÖSCHITZ: Die Röschitzer Landjugend lädt zur Premiere vom Lustspiel „Der scheinheilige Josef“ mit Sophie Frischauf, Johannes Kölbl, Florian Weinkopf, Philipp Stift und Carina Krottendorfer (von links) am Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr in den Pfarrsaal in Röschitz. Platzreservierungen unter 02984/2779, täglich ab 15 Uhr.

| Hans Stift