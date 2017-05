Um eine weitere Veranstaltungsreihe bereichert wird das Stift Altenburg mit dieser Saison. Zu langjährigen Hits wie der Altenburger Musikakademie (AMA) und Allegro Vivo kommt nun auch noch „movimento“ (Bewegung) der Schriftstellerin Andrea Riemer.

Die niederösterreichische Schriftstellerin Andrea Riemer beginnt in wenigen Tagen ihre vierteilige Serie an Lesungen und Lesungskonzerten im Stift Altenburg unter dem Titel „movimento“, also Bewegung. Sie ist für das Konzept und die Texte verantwortlich.

Einzigartiger Rahmen für tief gehende Texte

Für die mittlerweile in Berlin lebende Künstlerin ist dies in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. „Ich habe im Stift Altenburg künstlerisch eine Heimat gefunden und bin sehr dankbar dafür. Hier wird mir und meinen Texten ein einzigartiger Rahmen geboten, der meine Arbeiten in einer besonderen Art trägt,“ so die Schriftstellerin.

Zwei Abende mit ausschließlich eigenen Texten zu „Bewegung in bewegten Zeiten“ (movimento), zu „Licht und Schatten“ werden von Improvisationen zu Werken von Johann Sebastian Bach und Improvisationen mit Kontrabass umrahmt.

Schriftstellerin Andrea Riemer startet mit „movimento“ eine neue Reihe im Stift Altenburg. Foto: Gerd Eiltzer | Gerd Eiltzer

In zwei halbszenischen Soloabenden zum Thema „Begegnungen“ und „Briefe zu starken Frauen mit großen Herzen“ bringt Andrea Riemer auch viel selbst Erfahrenes, das sie zu einem lebendigen Programm voll Tiefgang und feinem Humor verarbeitet hat.

„Es ist ein sehr unterschiedliches Programm, das auch die Spannbreite von Bewegung zeigt. Wir stehen ja nie still, und manches Mal braucht es Ankerpunkte zur Orientierung. Und genau das will ich in spielerisch-tiefgängiger Weise mit meinen Freunden und in den solistischen Abenden darstellen.“

Das Publikum darf sich Gedanken aus den Abenden mitnehmen, sich von der Musik tragen und von humorvoll-nachdenklichen halbszenischen Darbietungen inspirieren lassen. Denn: „Alles ist Bewegung!“

Der erste Abend zu „movimento“ findet am Freitag, 19. 5., 19 Uhr, im Weißen Saal statt. Eine Kartenreservierung (Preis: ab 28 Euro) ist per Direktlink unter www.andrea-riemer.de möglich. Dort gibt es auch das gesamte Programm.

Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.