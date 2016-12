Wie die NÖN vor einem Jahr berichtete, sind ein gutes Dutzend Flüchtlinge, vorwiegend aus Afghanistan, in die nach dem Benannte „Samesch-Villa“ in der Hornerstraße eingezogen und wurden dort vom „Verein Fluchthilfe“ betreut, der die „Georg Danzer-Häuser“ in Wien und Stockerau betreibt.

Anfeindungen „sehr unangenehm“

Die in den letzten Tagen aufgetauchten Meldungen über eine Schließung dementiert Engelmann, die Gründerin des Vereins: „Es ist von unserer Seite angedacht, dass wir die jungen Menschen nach Stockerau übersiedeln, weil es logistisch einfacher zu bewerkstelligen ist.“ Dass man, wie die Garser Sozialreferentin Paula Uitz vermutet, aus finanziellen Gründen wegen zu hoher Kosten das Haus schließe, stimme so nicht.

Auch die Anfeindungen von einem Trio, das beim „Miteinander“-Fest auf der Garser Burg in Erscheinung getreten ist und gegen das der Verfassungsschutz ermittle, seien nicht der Grund für derartige Überlegungen gewesen. Sie gibt aber zu, dass „das schon sehr unangenehm gewesen ist“. Jedenfalls habe es nie Übergriffe der Haus-Bewohner gegeben, wie unterstellt wird. Das stellen sowohl Uitz als auch die Beamten der Polizeiinspektion Gars und des Bezirkspolizeikommandos übereinstimmend fest.

Engelmanns Aussagen zufolge könne nach einer möglichen Übersiedlung der Bewohner nach Stockerau das Garser Haus für Erholung, für Schulungen und Seminare genützt werden. „Es ist alles offen“, erklärt sie im Gespräch mit der NÖN.