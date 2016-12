Mit einem Festakt im Barocksaal des Grätzls feierten Obmann Emmerich Grath und sein Team das 50-jährige Bestehen des ARBÖ-Ortsklubs Eggenburg. Dazu hieß er neben seiner Crew auch Bürgermeister Georg Gilli und ARBÖ-Landesgeschäftsführer Franz Pfeiffer willkommen.

Unter Gründungsobmann Ferdinand Streicher veranstaltete man Clubabende und Sternfahrten. Später kamen Flohmärkte, Motorradfahrten und das Käfertreffen – heute die Top-Veranstaltung! – dazu. „Wir haben der Stadt tausende Gäste gebracht!“, bemerkte Grath. „Der ARBÖ Eggenburg ist ein nicht mehr wegzudenkender Verein.“

"Ohne ARBÖ wäre die Stadt ein großes Stück ärmer"

Georg Gilli

Pfeiffer, mit 42 Dienstjahren im ARBÖ selbst ein „Urgestein“, stellte in seinen Grußworten fest, dass „die Ortsklubs unsere Basisorganisationen sind“. In Eggenburg gelinge es, die Traditionen aufrechtzuerhalten. „Aber ihr habt euch auch immer weiterentwickelt und genießt gesellschaftliche Anerkennung.“

Stadtchef Gilli unterstrich, dass die Vereinslandschaft in der Stadt ohne ARBÖ ein großes Stück ärmer wäre. „Aber auch die Persönlichkeiten, die den Verein geführt haben und führen, sind nicht aus unserer Stadt wegzudenken.“ Was 1966 begonnen habe, sei „Vorzeigeprojekt“ für ganz NÖ geworden. Mit einer perfekt zusammengestellten Bilder-Präsentation ermöglichte es Ehrenobmann Karl Donner, die vergangenen fünf Jahrzehnte in Bildern Revue passieren und viele Erinnerungen aufleben zu lassen.