Mit 55,7 Prozent der Stimmen distanzierte er Alexander Van der Bellen (44,3 Prozent) auch diesmal deutlich, der Vorsprung schmolz im Vergleich zur aufgehobenen Stichwahl im Mai aber, damals hieß es 57,9:42,1 für Hofer.

Auffällig: Van der Bellen konnte in allen Gemeinden des Bezirks im Vergleich zur ersten Stichwahl zulegen. Am deutlichsten gelang dies in Weitersfeld, wo Van der Bellen von 32,9 auf 40,8 Prozent zulegte. Auch in Langau verbesserte sich Van der Bellen um 7 Prozentpunkte von 44,9 auf 51,9 Prozent. Auch in Eggenburg holte Van der Bellen 51,9 Prozent, damit setzte sich der künftige Bundespräsident diesmal in zwei Gemeinden des Bezirks Horn durch, in der ersten Stichwahl hatte Hofer noch in allen Bezirksgemeinden die Nase vorn.

Bezirks-Hochburg von Hofer war wie bei der ersten Stichwahl Japons. Aber auch dort musste Hofer deutliche Stimmenverluste hinnehmen, erreichte er im Mai noch 73,5 Prozent, so waren es diesmal „nur“ 66,5.

