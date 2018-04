Viel Ärger gab es zuletzt für Lutz Leopold aus Waiden mit seinem Jaguar XF, Baujahr 2012. Der Zweitschlüssel funktioniert plötzlich nicht mehr. Der Versuch, diesen Umstand zu ändern, führte zu einer Reihe von Ärgernissen …

Die „geheimnisvolle Geschichte“ (Leopold) begann mit dem Auswechseln der Batterie des in Verwendung stehenden Schlüssels (mit Fernbedienung). „Ich habe in diesem Zug auch den Zweitschlüssel ausprobiert. Aber der hat nicht funktioniert — auch nicht mit einer neuen Batterie“, erzählt der Waidener, der seit 40 Jahren Kunde der Firma Lehr in Horn ist. Er suchte diese Fachwerkstätte auf. Dort erklärte man ihm, man müsse beide Schlüssel neu codieren. Doch er wartete vergebens – und nach einer Stunde teilte man ihm mit, dass nun kein Schlüssel mehr funktioniere.

Als Lutz Leopold das Auto nach zwei Tagen wieder abholen konnte, sperrte wieder nur ein Schlüssel. „Seitens des Kundendienstes von Jaguar hat man mir per Mail dazu gratuliert, dass wenigstens wieder ein Schlüssel sperrt“, fühlt sich der Jaguar-Fahrer gefrotzelt. Eine dauerhafte Reparatur, so wurde ihm schließlich gesagt, werde 325 Euro kosten.

Jaguar macht Angebot, Situation ist verfahren

Mittlerweile sperrt auch die rechte Tür nicht mehr per Fernbedienung. Beim Ein- und Aussteigen muss sie Leopold jedes Mal händisch öffnen und schließen. „Ich habe das Vertrauen zu meiner Werkstätte ebenso verloren wie zu Jaguar“, meint Leopold. „Und ich muss halt jetzt hoffen, dass der eine funktionsfähige Schlüssel möglichst lange hält.“

Seitens Jaguar Österreich nahm Pressesprecher Michael Ellies gegenüber der NÖN Stellung. „Das erste Mal ist die Codierung leider schief gegangen“, bedauert er „mehrere Missverständnisse“. Dass der Fahrzeugbesitzer nun 325 Euro für einen funktionierenden Zweitschlüssel zahlen solle, habe einen Grund: „Das Auto ist bedauerlicherweise aus der Garantie draußen. Wir haben mit Herrn Leopold Kontakt aufgenommen und ihm gesagt, er soll eine andere Werkstätte aufsuchen, aber er möchte das nicht mehr.“

Leopold: „Ich habe keine Werkstätte mehr, der ich vertraue, auch Jaguar nicht mehr.“ Ellies: „Wir haben dem Kunden Hilfe angeboten. Das Angebot ist aufrecht.“