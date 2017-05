Er ist sicher einer der jüngsten Juristen, dem diese Ehre zuteilwurde: Der Horner Leonhard Reis, 38, ist nun Honorarprofessor der Nationalen Musikakademie Peter Iljitsch Tschaikowsky in Kiew.

Nach Beschluss des Senats der Musik-Universität ehrte ihn Rektor Wladimir Rozhok damit für seine akademischen Leistungen im Urheber-, Medien- und Kulturrecht. Reis hatte zuvor mit einer mehrtägigen Gastvorlesung zum Thema „Grundzüge des Europäischen Urheberrechts und der Vertragspraxis für Komponisten und ausübende Künstler“ gepunktet.

Lehrtätigkeit soll kulturellen Austausch vereinfachen

Im Rahmen der Verleihung betonte Rozhok, dass die Kenntnisse des Schutzes geistigen Eigentums innerhalb der EU für die Absolventen der Musikakademie von großer Bedeutung seien. Nicht zuletzt aufgrund der Annäherung der Ukraine an die Europäische Union seien große Konzerthäuser und Musiktheater wesentliche Arbeitgeber für Absolventen der Musikuniversität Kiew.

Sowohl Rozhok als auch Reis verliehen in ihren Worten der Hoffnung Ausdruck, dass die Lehrtätigkeit des Österreichers auch den weiteren kulturellen Austausch zwischen Österreich und der Ukraine vereinfachen sollte.

Reis, Doktor der Rechte, stammt aus Horn, ist Rechtsanwalt in Wien mit Tätigkeitsschwerpunkten in den Bereichen Wissenschaft und Forschung sowie Kunst, Kultur und Unterhaltung. Bevorzugte Arbeitsbereiche des Juristen liegen im Wirtschafts- und Unternehmensrecht, insbesondere im Urheberrecht und Patentrecht. Der Jurist unterrichtet im Rahmen des Wahlfachkorbs Technologierecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Donauuniversität Krems sowie im Postgraduate-Bereich der Technischen Universität Wien.

Mit 1. Juli 2017 wird Leonhard Reis auch die Kanzlei seines Vaters Engelbert Reis in Horn übernehmen.