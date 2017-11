Die NÖN-Redaktion wird für den Krimi-Erstling des Autors Walter Kogler am Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr, erstmals zur Bühne für eine Buchpräsentation. Der Horner Autor, der bereits fünf Gedichtbände und ein Werk in Prosa auf den Markt gebracht hat, wagt sich mit „Verrückt bis in den Tod“ erstmals ins Krimi-Genre vor. „In diesem Bereich bin ich sozusagen ein Jung-Literat“, scherzt der 60-Jährige.

Erste Buchpräsentation in der NÖN-Redaktion

Für seine Idee, das Buch, in dem es um einen Journalisten geht, der kriminelle Machenschaften aufdeckt, in einer Redaktion zu präsentieren, öffnet die NÖN (im zweiten Stock des Öhlknechthofes) am Freitag um 19 Uhr die Türen der Horner Lokalredaktion und empfängt die Gäste mit einem Glas Sekt.

Danach wird der Missingdorfer Künstler Norbert-Christoph Schröckenfuchs im einen Stock tiefer gelegenen Seminarraum des Öhlknechthof-Hotels das von ihm verfasste Vorwort des Buches zum Vortrag bringen. Zu sehen sind dort auch neun Collagen Schröckenfuchs‘, die er zur Illustration geschaffen hat.

Zur Geschichte wurde Kogler übrigens durch eine Aussage des Nestlé-Chefs Peter Brabeck, der sinngemäß gemeint hatte, Wasser müsste etwas kosten und gehöre privatisiert, angeregt. Ein Schauplatz im Krimi um Wasser-Aktien ist übrigens – neben Wien und dem Attersee – das Waldviertel. Mehr sei an dieser Stelle aber noch nicht verraten!

Nach der Präsentation in Horn wird Kogler sein Werk auch noch im Jänner in Amstetten und im April im Palais Schönborn in Wien vorstellen.