Peter Märkl, 24, ist die neue Nummer 1 des Fotoklubs der Volkshochschule Horn. Er folgt auf Langzeit-Obmann Manfred Wazlawik, 56, der seine Funktion aus beruflichen Gründen zurückgelegt hat.

Der Wechsel war keine Überraschung. Schon länger hatte sich Wazlawik – er ist Marktleiter bei OBI Horn – mit diesem Gedanken getragen. Märkl ist die Aufgabe zuzutrauen, und er war dazu bereit. Im Rückblick nennt der scheidende Klub-Chef als Höhepunkte die 50-Jahr-Feier im Landesausstellungsjahr 2009, die große Ausstellung in der Allee in der Hamerlingstraße 2014 (die NÖN berichtete) und die Partnerschaft mit dem Fotoklub in Cesky Krumlov, Tschechien. „Da wurden viele Freundschaften aufgebaut.“

Neuer Obmann startete einst mit Handy-Fotos

„Es ist uns auch gelungen, Leute, die nur gelegentlich fotografieren, zu eigenen Projekten zu motivieren“, hofft Wazlawik, dass sein Nachfolger für frischen Wind sorgen wird: „Ich freue mich auf neue Ideen!“

Schon bisher war Märkl für EDV und Homepage zuständig und ist so „in die Führungsmannschaft hineingewachsen“, wie er feststellt. Der bei der Firma Test-Fuchs als Konstrukteur tätige Horner ist 2013 zum Klub gestoßen. Erste Fotoversuche machte er übrigens einst mit der Handykamera, ehe er sich nach der Schule (Gym Horn, HTL Hollabrunn) eine Fotoausrüstung zulegte. Seine Spezialität: Sportfotografie.

Wie will er neue, junge Leute gewinnen? „Wir haben unter unserem neuen Motto ,Gemeinsame.Foto.Begeisterung‘ ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Themen zusammengestellt. Des Weiteren bietet der Fotoklub auch eine gute Austauschplattform für alle, die sich fürs Fotografieren interessieren – egal, ob Einsteiger oder schon fortgeschritten. Gemeinsam fotografiert es sich einfach noch besser!“