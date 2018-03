„Ich weiß, die Verkostung wird bei diesen geschulten Gaumen wieder einen ausgezeichneten ,Garser Wein‘ hervorbringen“, meinte „Poldiwirt“ Alexander Höchtl, der in der Jury Kenner und Genießer begrüßte, die Weiß- und Rotweine aus dem Kamptal einer eingehenden Prüfung unterzogen.

Auch Bürgermeister Martin Falk, der Initiator des längst zur bekannten Marke gewordenen „Garser Weins“ und quasi Jury-Vorsitzender, war überzeugt, dass bei der verdeckten Verkostung wieder ein würdiger Nachfolger für den Rotwein „Papagena“, den Grünen Veltliner „Papageno“ und den Sekt „Königin der Nacht“ gefunden wird, von denen bisher rund 6.200 Flaschen (4.000 Weiß-, 2.000 Rotwein, 200 Sekt) ausgetrunken wurden.

Naturgemäß gab es beim Kamptaler Veltliner des Jahrgangs 2017 die meisten Einreichungen, 27 Winzer gaben 37 Weine ab, beim 2016er Roten waren es 16 Proben von 16 Winzern. Die 16 Sekte werden demnächst verkostet.

Aufgrund der großen Zahl an Weißweinen gab es durch ein Sommelier-Team eine Vorverkostung. „Wir wollten einen typischen Kamptaler Grünen Veltliner, der uns für den ,Garser‘ geeignet erscheint“, so Höchtl zu den 15 ausgewählten Weinen. „Das heißt aber keinesfalls, dass die anderen schlecht waren!“ Diese 15 wurden in der Vorwoche von 20 Juroren verkostet und nach Schulnoten bewertet. Während dabei der Wein eines „neuen“ Winzers gekürt wurde, war es bei den „Roten“ ein in Gars schon bekannter.

Die Sieger wurden natürlich nicht verraten, das Geheimnis bleibt ebenso gewahrt wie jenes um die Taufpaten bzw. den Künstler oder die Künstlerin, die für die Gestaltung der Etiketten sorgt. „Am Oster-Wochenende wissen wir mehr“, lächelte Falk verschmitzt. Denn auch der übliche Termin am Ostermontag („Es könnte auch der Sonntag sein!“) steht noch nicht fest und auch nicht der zuletzt übliche Präsentationsraum in der Burg.