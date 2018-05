29 Bläserensembles mit 88 Musikern spielten auf.

Der Horner Stadtpark war am Pfingstsamstag der passende Rahmen für das „Weisenblasen“, das die Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen alljährlich in dem Ort durchführt, in dem die Marschmusikbewertung stattfindet – heuer am 1. September am Sportplatz des Gymnasiums Horn.

29 Bläserensembles mit 88 Musikern aus verschiedenen BAG-Mitgliedskapellen spielten auf und wurden für ihre Darbietungen von den vielen Besuchern mit reichlich Applaus belohnt.