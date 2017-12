Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ ging in ganz Niederösterreich am 24. November über die Bühne. Weitersfeld bildete dabei mit der Kooperation der Gemeinde, Schulen, Firmen und des Bibliodreiecks einen Schwerpunkt, zu dem auch Vizekanzler Wolfgang Brandstetter gekommen war.

„Wir sind Feuer & Flamme für die Weiterbildung“, lautete das Motto der Aktion, das insbesondere Gemeindeamtsleiter Ernst Mischling bei den aufwendigen Vorbereitungen erfasst hatte. Dementsprechend wurde die Veranstaltung mit dem Entzünden des Feuers am Rathausplatz eingeleitet und von der Schülermusikkapelle unter Leitung von Karoline Schöbinger und einem Ensemble der Jugendkapelle musikalisch umrahmt.

Bürgermeister Reinhard Nowak kam in seinen Ausführungen auf die Erwachsenenbildung in der Gemeinde und die Gründung des Bildungs- und Heimatwerkes vor 40 Jahren zu sprechen. In einem Fackelzug wurde das Feuer durch die mit Laternen geschmückten Straßen zur Mittelschule gebracht, wo sich die NMS selbst und bei der „Berufs- und Bildungsinfomesse“ 14 Mittlere und Höhere Schulen den Schülern und Eltern präsentierten.

Das „Bibliodreieck“ mit Leiterin Sabine Neunteufl lud inzwischen zu einer beeindruckenden Lesung des 92-jährigen Lyrikers Franz Gschweicher und – als positive Überraschung – der 24 Jahre jungen Jennifer Sellner ein, die mit Empathie und Temperament erstaunlich tiefsinnige bzw. sozialkritische Gedanken zu Gegenwart und Zukunft präsentierte.

Diskussion über Zukunft in der Arbeitswelt

Gemäß dem Titel „Lyrik und Wein“ stellten bei dieser Gelegenheit die Juniorchefs der Winzerbetriebe Mayer, Traun und Reinthaler den „Prickelnden Wohlviertler 2017“ vor, der vorzüglich gelungen ist. Im Anschluss gab es im Widdersaal eine Ausstellung des Bildungswerkes mit Zitaten bekannter Personen zum Thema BhW (Bildung hat Wert) sowie regionaler Betriebe und Schulen zum Leitsatz „Karriere mit Lehre“ zu sehen.

Leadermanager Roland Deyssig leitete dort nach den einschlägigen Kurzvorträgen die Diskussion mit Justizminister Brandstetter und Firmeninhabern zum Thema „Anforderungen der Zukunft in der Arbeitswelt“. Alle Beteiligten waren der Ansicht, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine solche Veranstaltung geben sollte.