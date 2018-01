„Der Bewegungsspielraum war nicht sehr groß, aber unser Budget ist ausgewogen und mit Sorgfalt und Vorsicht erstellt.“ So charakterisiert Gemeinderat Heinz Nagl (ÖVP) den Finanzplan der Stadt, der im Gemeinderat ohne Debatte durchgewinkt wurde.

Wenn Ausgaben und Einnahmen auch die stolze Summe von 19,410 Millionen Euro erreichen, war doch ein großer Teil vorgegeben. So stieg im ordentlichen Budget der Sozialhilfebetrag, den Horn leisten muss, um 4 % auf 1,095 Millionen an. Für das Spital wird ein Beitrag zum NÖKAS (Krankenanstaltensprengel) von 1,811 Millionen fällig.

Der Standortbeitrag (im Zuge der Übergabe des Spitals an das Land 2006 fixiert) mit 461.600 Euro ist heuer das letzte Mal fällig. Nagl erwartet aber, dass er „durch verschiedene Steigerungen bei den Ausgaben aufgefressen wird“. Leider sei die theoretisch im kommenden Jahr frei werdende Summe kein Anlass für neue Begehrlichkeiten …

Im außerordentlichen Haushalt ist eine Summe von 120.000 Euro für das neue Feuerwehrfahrzeug für die FF Breiteneich vorgesehen. „Nur“ 65.000 Euro verbleiben für die Gemeinde. 55.000 Euro fließen in die VS Horn (Umgestaltung für die Nachmittagsbetreuung), 25.000 Euro in die Stadtchronik (Gustav Reingrabner). Die Neukonzeptionierung des Museums kostet 60.000 Euro.

Viel Geld für Straßenbau und Hochwasserschutz

Für den Straßenbau gibt es eine bedeutende Summe. So investiert man in die acht neuen Baugründe im Westen (Frauenhofner Straße) für die Erschließung 180.000 Euro, die Asphaltierung der letzten nicht befestigten Straße im Ortsgebiet (Juliane-Mittermaier-Straße) erfordert 120.000 Euro.

Zu einem Viertel muss sich die Stadtgemeinde am Hochwasserschutzprojekt Mödring beteiligen, was mit 100.000 Euro zu Buche schlägt. Und schließlich sind für Wasser (58.000 Euro) und Kanal (187.000 Euro) in der Frauenhofner Straße bedeutende Beträge vorgesehen.

„Wir haben versucht, alle dringenden Projekte zu finanzieren“, so Nagl (in Vertretung des erkrankten Finanzstadtrates Gregor Seidl), der auf die Expertise des Stadtamtsdirektors Matthias Pithan und des Horner Kassenverwalters Karl Schneider zurückgreifen konnte. Dass nicht zu knapp geplant wurde, sei wichtig. „Vorsichtsmaßnahmen gehören zu einer guten Budgetierung!“ Nicht alle Begehrlichkeiten konnten berücksichtigt werden. „Die einzelnen Stadträte haben immer viel mehr Wünsche. Aber alle Wünsche sind nie erfüllbar!“

Erfreulich: Der Schuldenstand wird im Laufe des Jahres um ca. eine halbe Million sinken.