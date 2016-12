Das rund 4,5 Millionen teure Bauwerk ersetzt einen „T-Knoten“ und macht die Verbindung zwischen Horn und Altenburg durch eine Unterführung sowie auf der B 2 für alle Verkehrsteilnehmer sicherer und stellt auch eine wichtige wirtschaftliche Komponente durch die Anbindung bestehender und möglicher künftiger Betriebe dar.

In nur elf Monaten wurde das schon lange betriebene Projekt zur Beseitigung eines Unfallhäufungspunktes unter Beachtung der wirtschaftlichen Komponente fertiggestellt, was Pröll so kommentierte: „Problem erkannt, geplant, umgesetzt – so wird bei uns in Niederösterreich gearbeitet!“

