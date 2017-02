Bereits zum neunten Mal trafen sich unter der Anleitung von „Willkommen Mensch! in Horn“ Asylwerber, Einheimische und Zugewanderte zum Begegnungscafé im Pfarrsaal, um in entspannter Atmosphäre einander kennenzulernen und auf persönlicher Ebene in Kontakt zu kommen.

„150 Gäste kamen zur Veranstaltung“, zeigten sich Dieter Schewig und sein Team erfreut. Für Groß und Klein lagen Brettspiele, Mal- und Bastelsachen sowie Bücher bereit. Kleidung, Geschirr und Spielzeug wurden im Rahmen eines Flohmarkts verteilt. „Einige Flüchtlinge haben sehr schwere Schicksale“, erzählte Schewig, der den afghanischen Flüchtling Javad Khodadadi interviewte. Der war über den Iran und die Türkei nach Österreich geflüchtet ist.

Mit vielen Emotionen berichtete Khodadadi, der seit einem Jahr im Haus Helina wohnt und in Tulln die HLW besucht, über seine Horror-Erlebnisse, aber auch über die Willkommenskultur in Horn und seine Sigmundsherberger „Leihoma“ Gerlinde Eichberger. Dass die Flüchtlinge, die hier einquartiert sind, so positiv aufgenommen wurden, ist auf das vorbildliche Verhalten der Mitglieder von „Willkommen Mensch! in Horn“ zurückzuführen.