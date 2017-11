Eine Idee, die aktuell bereits in den Polytechnischen Schulen Waidhofen/Ybbs und Scheibbs umgesetzt wird, soll auch in Horn umgesetzt werden. Durch eine „Lehrabschlussprüfung light“ (auch „Kompetenzabschlussprüfung“ genannt) sollen Schüler und Schule profitieren. Der Horner Direktor Christoph Meinhard will mit seiner Schule unter den Pionieren dabei sein.

„Wir müssen den Firmen nachdrücklicher zeigen, was bei uns passiert“Horns Poly-Direktor Christoph Meinhard

„Es geht darum, einen Katalog von Kompetenzen zu definieren, die wir vermitteln“, so Meinhard im Gespräch mit der NÖN. „Basis ist eine Art Ausbildungsvertrag zwischen Schülern, Eltern und Schule.“ Diese Dinge seien in vielen einzelnen Bereichen sogar bereits Realität, so der Pädagoge.

Es gebe schon einzelne Module, für die Schüler Zertifikate erhalten. So stehe im Bereich Handel-Büro schon „Einführung in die Wirtschaft“ und „Buchhaltung“ in dieser Form am Lehrplan.

„Wir müssen den Firmen nachdrücklicher zeigen, was bei uns passiert“, glaubt Meinhard, dass das „Poly“ aktuell weit unter seinem Wert gehandelt wird. „Die Abschlussprüfung sollen dann auch Lehrbeauftragte der einzelnen Firmen oder Firmenchefs abnehmen.“

„Den Schülerrückgang fressen leider wir!“

Auf die Frage, ob das nicht alles nur als „Show“ abzutun sei, kommt ein entschiedenes Nein! „Die Schüler lernen nicht unbedingt lauter andere Sachen, aber es wird vorher ein klares Ziel definiert und wir können besser demonstrieren, was wir an der Schule tun.“

Natürlich gehe es auf lange Sicht um eine Aufwertung des Schultyps. Die höheren Schulen würden immer mehr Schüler aufnehmen, um die schwachen Jahrgänge zu kompensieren. „Und den Schülerrückgang fressen wir.“ Aktuell unterrichten zehn Lehrer 58 Schüler in drei Klassen.

Hand in Hand gehe das Bemühen um eine Aufwertung der Lehre. „Und da sind wir einfach der ideale Schultyp.“

Immer wieder wird kritisiert, dass die „Neue Mittelschule“ nur ein Mäntelchen sei, das der alten Hauptschule umgehängt wurde. Droht dies nun auch beim Poly? „Nein, wir brauchen kein Mäntelchen, wir haben nichts zu verschleiern“, meint Meinhard. „Wir entwickeln uns ständig weiter und wollen das auch zeigen. Unsere Berufsgrundausbildung ist wirklich die optimale Form.“ So gebe es 15 von 32 Stunden im Fachbereich nach Wunsch des Schülers. Und 15 Schnuppertage in Unternehmen habe man in keiner anderen Schulform.

Wie schnell kann die „Lehrabschlussprüfung light“ in Horn implementiert werden? Meinhard: „Es ist sinnvoll, das im laufenden Schuljahr noch vorzubereiten und schon im nächsten Jahr umzusetzen.“

Die Horner Schule wäre damit unter den nö. Pionieren …