„Das ist ein starkes Signal dafür, dass die Kirche wächst!“ Der aus Zogelsdorf stammende Redemptoristenpater Martin Leitgöb ist seit wenigen Tagen Pfarrer der bisherigen Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Prag, die vom Erzbistum Prag mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 zur Personalpfarrei erhoben wurde.

„Das bringt uns Sicherheit für die Zukunft“

Der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Jaroslav Duka begründete den Schritt mit der Stabilität der Gemeinde seit einem Vierteljahrhundert und deren zahlenmäßigem Wachstum.

„Das bringt uns Sicherheit für die Zukunft“, freut sich Pater Martin, der seit fünf Jahren in der nunmehrigen Pfarre wirkt. „Bis jetzt waren wir ja nur eine eher lose Zusammenfügung von Personen.“

Außerdem übe die Gemeinde nun eine Mitverantwortung, auch in finanziellen Belangen, aus, und der Pfarre obliege nun eine Matrikenführung (Tauf- und Hochzeitbuch). „Natürlich ist es auch ein gewisses Renommee. Was eine Pfarre ist, weiß jeder“, so P. Martin, der sich freut, dass regelmäßig Touristen, Chöre und Musiker auf Besuch nach Prag kommen.

Am wichtigsten aber ist dem Seelsorger das Signal, das von der Pfarr-Erhebung ausgeht. „Alles wird weniger, immer wieder werden Pfarren zusammengelegt – aber wir wachsen!“, freut er sich. „Das ist genau das, was die Kirche braucht, denn sonst dreht sich die Abwärtsspirale. Der Akt ist eine Ermutigung für die Kirche in unserer Zeit.“

Deutsche Pfarre in Prag