In nächster Zukunft wird von zwei Wohnbaugenossenschaften in Gars wieder Wohnraum in größerem Umfang geschaffen: Die „Waldviertel“ errichtet neun Reihenhäuser, die „Kamptal“ zwei Baukörper mit insgesamt 29 Wohnungen – beide übrigens in der Albrechtgasse, wo sich in der näheren Umgebung gleich rund ein Dutzend Wohnbauten befinden.

Im Jänner wurde mit dem Bau von 29 Miet-Kauf-Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft „Kamptal“ in der Albrechtgasse begonnen, mit der Fertigstellung wird spätestens im Frühjahr 2020 gerechnet. | Rupert Kornell

„Ich merke als Bürgermeister, dass der Standort Gars in den letzten zwei, drei Jahren attraktiver geworden ist“, begrüßt Bürgermeister Martin Falk diese Entwicklung. „Wir haben allerdings das Problem, dass wir Bauplätze für Einfamilienhäuser gar nicht anbieten können, weil sie von den Grundbesitzern nicht verkauft werden. Insofern bin ich froh, dass sich wieder neue Möglichkeiten auftun.“

Bürgermeister Falk hofft auf eine Trendumkehr

Wenn Gars als Ort zum Wohnen so attraktiv ist, stellt sich natürlich die Frage, warum die Bevölkerungszahl nicht wächst, ja sogar, wie die letzte diesbezügliche Statistik (nachzulesen hier und unten) zeigt, im Vorjahr um 19 Personen gefallen ist.

„Wir hatten speziell im Jahr 2017 eine besondere Situation“, verweist Falk auf die Zahlen aus der Pfarre mit 40 Begräbnissen, aber nur 24 Taufen. „Wir hoffen, dass bald der Turnaround kommt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung sollte auch dazu beitragen. Man muss auch Arbeitsplätze anbieten können, damit der Wohnbau attraktiv wird.“

Auf dieses wirtschaftliche Zugpferd haben wohl auch die beiden genannten Genossenschaften gesetzt. „Gars ist ein guter Boden für die ,Kamptal‘“, sagt Prokurist Wolfgang Berger. „Wir haben hier bereits 116 Wohnungen errichtet, alle sind weg.“

Im Jänner hat man mit dem Bau begonnen, mit der Fertigstellung rechnet Berger Ende 2019, spätestens im Frühjahr 2020. Die 29 geförderten Miet-Kauf-Wohnungen in der Größenordnung von 57 bis 80 m² sollten ohne größere Probleme ihre Abnehmer finden.

Ebenso rechnet Manfred Damberger, Direktor der „Waldviertel“, die an den Einreichplänen für neun Reihenhäuser arbeitet: „Eine Reihenhausanlage und eine Wohnhausanlage mit insgesamt 25 Einheiten wurden in Gars bereits erfolgreich umgesetzt und vergeben. Neun Häuser, in zwei Zeilen angeordnet, mit einer Wohnnutzfläche von je ca. 108 m² und einem südlich orientierten Eigengarten werden hier entstehen.“