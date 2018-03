Zunächst war der 18-jährige Schüler Dennis Hofbauer am Samstag bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Er war gemeinsam mit drei weiteren Schülern der Horner HAK mit seinem Pkw in Rosenburg unterwegs, beim Übersetzen eines Bahngeleises wurde sein Wagen von einem Triebwagen der ÖBB erfasst. Der Bursch verstarb noch an der Unfallstelle, seine Freunde wurden bei dem Unfall verletzt. Dann verstarb am Sonntag Nachmittag der 58-jährige Lehrer Gottfried Buchgraber, der beim Joggen in der Nähe von Kattau vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hat.

An normalen Unterricht ist in der Schule derzeit nicht zu denken, wie Direktor Peter Hofbauer erklärt. Sowohl bei den Schülern als auch im Lehrer-Team haben die beiden Todesfälle tiefe Spuren hinterlassen.

Wie die Schüler und Lehrer nach den Vorfällen psychologisch betreut werden, wer sich noch um sie kümmerte und wie es in der Schule weitergeht, liest du ab Mittwoch in der Printausgabe der Horner NÖN.