Klimt-Lichtinstallation strahlt über Wien .

"Eigentlich ist es ein trauriger Anlass", meinte Peter Weinhäupl. Der Direktor der Klimt-Foundation hatte am Dienstagabend, exakt zum 100. Todestag von Gustav Klimt, zur Eröffnung einer Lichtinstallation von Brigitte Kowanz in den Stiftungssitz im von Carl Pruscha errichteten Bürogebäude MQ West im Wiener Museumsquartier geladen. Kowanz' Arbeit bezieht sich in zweifacher Weise auf Klimt.