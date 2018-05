"Unser Ziel ist es, dass wir in ein paar Jahren 'die' große Klimaschutz- und Umweltkonferenz in Europa sind. Also wirklich die Konferenz, wo man sagt, 'Dort muss man jetzt hingehen, um zu wissen, wie ich Projekte umsetzen kann und die Lösungen dafür konkret aussehen'", führte Langthaler im Gespräch mit der APA aus. In Wien soll man alle dafür relevanten Entscheidungsträger treffen können. "Wir haben immer den Arbeitstitel 'Das grüne Davos' und ich hoffe, da sind wir in ein paar Jahren." Ebenso will man neben dem Gipfel ganzjährig ein Dienstleister sein: "Wir verstehen uns auch als große Matchmaking-Plattform" - also als eine Plattform, wo man Entscheidungsträger zusammenführt.

Neben dem Plan, aus Wien in Analogie zum Schweizer Weltwirtschaftsforum den Standort für ein Weltklimaforum zu machen, schilderte Langthaler in einem Hintergrundgespräch auch das Erreichte des Vereins R20 seit dem ersten Summit im Vorjahr. So ist man inzwischen etwa Teil des Talanoa-Dialogs, der bei der Bonner Klimakonferenz 2017 vom damaligen Vorsitzenden, dem kleinen südpazifischen Inselstaat Fidschi, ins Leben gerufen wurde, und nun Teil des Klimagipfels ist. Der Gipfel in Wien selbst kann in der zweiten Runde ein gestiegenes Interesse vermelden, denn nach rund 700 Gästen im Vorjahr werden heuer 1.200 Teilnehmer in der Hofburg erwartet.

Die direkten Folgen der Luftverschmutzung, also jene jenseits des Klimawandels, werden kommende Woche ein Schwerpunktthema in der Hofburg sein. Langthaler erinnerte an die Anfang Mai publizierte UN-Studie, wonach mehr als 90 Prozent der Menschen weltweit verschmutzter Luft ausgesetzt sind und infolge sieben Millionen jedes Jahr deswegen sterben. Insgesamt ist es auch ein Ziel des "World Summits", eine "Dynamik für Kattowitz", wo der UN-Klimagipfel 2018 stattfindet, zu erreichen, führte die einstige Abgeordnete der Grünen weiter aus.

Ein nicht minder wichtiges Thema ist der "Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten von kleinen Klimaprojekten". Langthaler definierte hier die besondere Schwierigkeit dahingehend, dass aus Sicht großer Player wie der Weltbank der viel zu kleine Geldbedarf hinderlich bei der Realisierung sei. Bei einem Finanzbedarf im Bereich von 100.000 US-Dollar wären solche Apparate kaum in Bewegung zu bringen. Die Initiative hat es sich daher zum Ziel gesetzt, solche kleinen Projekte mit neuen Tools zu fördern, schließlich lautet das Motto "Less Talk, More Action".

Wie solche Vorhaben in Entwicklungsländern umgesetzt werden, wird in einem Weißbuch von R20 dokumentiert und sie darin mittels der Kriterien der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) vorgestellt. Mit diesen haben sich alle UNO-Staaten bis zum Jahr 2030 dazu verpflichtet, die Lebensumstände ihrer Bevölkerung und ihr Umweltverhalten zu verbessern. Langthaler betonte bereits im Vorjahr, dass diese Ziele mit dem Pariser Klimaabkommen "Hand in Hand" gingen.