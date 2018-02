Damit sicherten sich die Sachsen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Für Napoli war es die erste Heimniederlage in der Europa League nach 13 Spielen. Dabei hatten die Neapolitaner in der Liga zuletzt acht Siege in Serie gelandet und in dieser Saison nur zuhause gegen Titelverteidiger Juventus Turin verloren.

Atletico Madrid kam auswärts zu einem souveränen 4:1-Sieg beim dänischen Meister FC Kopenhagen, Olympique Lyon setzte sich gegen Villarreal 3:1 durch. In eine 0:1-Niederlage taumelte Lazio Rom bei Steaua Bukarest. Viktoria Pilsen holte ohne Andreas Ivanschitz ein 1:1-Remis bei Partizan Belgrad.