Frau offenbar mit Holzscheit erschlagen .

Eine 91-jährige Frau, die am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing gefunden wurde, ist offenbar mit einem Holzscheit erschlagen worden. Die vorläufige Obduktion ergab "als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA am Donnerstag. Noch unklar war, ob aus der durchwühlten Wohnung des Opfers etwas gestohlen wurde.