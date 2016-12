Der Kärntner, der auf der Saslong-Piste im vergangenen Jahr schwer gestürzt war, lag am Mittwoch nach 1:58,46 Minuten Fahrzeit 0,15 Sekunden vor dem Schweizer Carlo Janko und 0,41 Sek. vor dem Südtiroler Peter Fill. Für Mayer war es die erste Weltcup-Trainingsbestzeit.

Von den ÖSV-Speedherren, die vor eineinhalb Wochen in Val d'Isere schwer geschlagen worden waren, landeten zwei weitere Läufer in den Top Ten. Max Franz klassierte sich auf dem sechsten Platz, Klaus Kröll wurde Zehnter. Die Norweger Kjetil Jansrud (12.) und Aksel Lund Svindal (17./ex aequo mit Romed Baumann) waren diesmal von der Spitze weit entfernt. Das zweite Training findet am Donnerstag (12.15 Uhr) statt.