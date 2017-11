Frühpensionist ging auf betagte Nachbarin los .

Ein 48-jähriger Frühpensionist wurde am Freitagvormittag festgenommen, nachdem er in einem Mehrparteienhaus in Abtenau (Bezirk Hallein) auf seine 74-jährige Nachbarin losgegangen war. Der Mann hatte die Wohnungstür der Frau eingetreten und danach mit einem Nudelholz auf sie eingeschlagen. Die 74-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt, teilte die Salzburger Polizei am Samstag mit.