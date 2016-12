Das Ergebnis: Bei allen getesteten konventionellen Proben wurden Spuren von Pflanzenschutzmitteln gefunden. In 95 Prozent der Proben wurden - vor allem auf den Schalen - einer Aussendung von Global 2000 zufolge sogar Mehrfachrückstände gefunden.

"Gerade in der Advent-Zeit wird die Schale oft verwendet: in Keksen, im Punsch oder in Marmeladen", warnte die Umweltschutzgruppe. Jede vierte Probe war zudem nicht ausreichend gekennzeichnet.

Obwohl sich die Situation Global 200 zufolge im Vergleich zu früheren Tests etwas verbessert hat, bleibe die dringende Empfehlung: "Für Nikolo-Sackerl, Weihnachtsgebäck, Punsch und Marmelade am besten nur Bio-Früchte verwenden. Zitrusfrüchte gehören zu den Obstsorten mit der höchsten Pestizid-Belastung."