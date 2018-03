Rechter Kongress: Erste Demonstration relativ ruhig .

Im Wasserschloss Aistersheim in Oberösterreich hat am Samstag der zweite rechte Kongress "Verteidiger Europa" stattgefunden. Bereits um 8.00 Uhr begann eine erste Kundgebung dagegen mit dem Titel "Politischer Frühschoppen für eine schönere Welt" am Dorfplatz. Rund 30 Personen hatten sich laut Polizei zum Protest versammelt. Zu einer Kundgebung am Nachmittag werden 500 Leute erwartet.