Veith früher als erwartet zurück auf der Piste .

Skistar Anna Veith ist früher als erwartet auf die Piste zurückgekehrt. Die Olympiasiegerin postete am Samstag in sozialen Netzwerken ein Foto, das sie auf Skiern zeigt. "Tu, was du liebst - da kommt noch mehr", betitelte die Salzburgerin das Bild. Ursprünglich war mit ihren ersten Schneeschwüngen erst im Oktober gerechnet worden.