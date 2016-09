Sprengstoffverdacht: Großeinsatz in Bayern .

Ein Sprengstoffverdacht hat in der Nacht auf Freitag an der bayerisch-österreichischen Grenze bei Kiefersfelden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Deutsche Beamte hatten in einem Pkw, der offenbar für die Einschleusung von drei Afrikanern benutzt wurde, bombenähnliche Gegenstände aufgefunden, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit.