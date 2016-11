Beamte: Freizeit statt Gehaltserhöhung? .

Die Bundesregierung hat den Beamten in den Beamtengehaltsverhandlungen offenbar eine Freizeitoption statt einer Gehaltserhöhung angeboten. Dies teilte die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) nach der zweiten Runde der Gehaltsverhandlungen, die am Dienstagabend noch kein Ergebnis gebracht hatte, in einem der APA vorliegenden Schreiben an ihre Mitglieder mit.