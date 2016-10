Mutmaßlicher Bombenleger in Ungarn festgenommen .

Das Anti-Terror-Kommando (TEK) des ungarischen Innenministeriums hat fast einen Monat nach der Tat einen mutmaßlichen Bombenleger gefasst, der bei einem Anschlag in Budapest zwei Polizisten schwer verletzt hatte. Die Polizeiführung bestätigte am Donnerstag in Budapest die Festnahme, die bereits am Vortag erfolgt war.