Pilz' Asylforderungen stießen auf Kritik .

Der Versuch von Peter Pilz, die Grünen auf einen restriktiven Kurs in der Asylpolitik zu trimmen, stieß im Vorjahr nicht nur in der eigenen Partei auf Unverständnis. Auch Mitstreiter, die ihm inzwischen in die "Liste Pilz" gefolgt sind, übten geharnischte Kritik, geht aus internen, der APA vorliegenden E-Mails hervor. Offizielle Linie sei Pilz' Positionspapier auch heute nicht, hieß es am Montag.