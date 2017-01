Auf das UnglÃ¼ck warten.

Nein, nicht alles, was die Exekutive macht, ist gut und richtig. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Und die darf man kritisch benennen.

Aber es gilt auch umgekehrt: Nicht alles ist falsch und schlecht. Und in einem Rechtsstaat wie Österreich können wir der Polizei prinzipiell einmal – und bis auf den Beweis des Gegenteils – vertrauen.

Gerade dieses Vertrauen ist auch in der öffentlichen Diskussion einzufordern. Die harsche Kritik an den jüngsten Razzien in diversen islamistischen Hotspots des Landes ist völlig kontraproduktiv. Um das festzustellen, genügt ein Blick nach Deutschland, wo das Attentat in Berlin mit seinen zwölf Todesopfern durch das konsequente Handeln der Behörden hätte verhindert werden können.

Die Polizei in Österreich hingegen handelt. Wir brauchen keine Attentate, um danach klüger zu sein. Was die Aktion bringt, zeigt zwar erst die Zukunft. Aber nichts ist dümmer, als sehenden Auges auf das Unglück zu warten! -tj-