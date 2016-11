Junge Wienerin zertrümmerte Rivalin die Nase .

Eine 25-jährige Wienerin glaubte nicht recht zu sehen, als sie in der Nacht auf den 28. Februar 2016 im Fiesta Dance Club in Favoriten das Tanzbein schwang. Im selben Lokal vergnügte sich ihr Ex-Mann ausgerechnet mit jener jungen Frau, mit der er sie über zwei Jahre außerehelich betrogen hatte. Was dann geschah, ist am Montag im Landesgericht für Strafsachen behandelt worden.